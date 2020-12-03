Рекордные объемы привлеченных в октябре 2020 года госзаймов вернулись в финансовую систему, пишет РБК . Минфин и Казначейство не спешат тратить эти деньги, размещая их в банках, следует из статистики министерства и ЦБ. За октябрь Минфин выручил рекордные для одного месяца почти 1,44 трлн рублей от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) против 822 млрд рублей в сентябре. С начала года по конец ноября размещено бумаг почти на 5,2 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в октябре составил всего лишь 22,5 млрд рублей, остатки на счетах бюджета выросли на 1,65 трлн рублей.

Также в октябре рублевые депозиты федеральных властей в коммерческих банках увеличились на 1,13 трлн почти до 5,2 трлн рублей (самый высокий показатель как минимум с начала 2015 года), следует из данных ЦБ. Те суммы, которые Минфин привлекает, будут потрачены на дефицит бюджета уже в декабре, а привлеченные от ОФЗ деньги поступают на счета Казначейства, которое в рамках управления ликвидностью распоряжается ими, пояснил источник, близкий к Минфину.

Федеральное казначейство в октябре размещало средства в банках в основном на короткий срок — до 30 дней и от 31 до 90 дней, отметил управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По истечении этого срока они могут быть направлены на финансирование расходов бюджета. По его словам, в октябре наблюдался рост депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства у крупнейших банков. Зеркальность в сделках действительно наблюдается: основные объемы новых размещений средств Казначейства приходятся на банки, выкупившие основные объемы новых выпусков ОФЗ, пояснил эксперт. Причины этого нужно искать в концентрации российского банковского сектора на крупнейших участниках, отметил он. Также регулятивные требования ограничивают доступ к госденьгам для средних и небольших банков, не отвечающих критериям.

По словам экспертов, круг российских банков, которые могут привлекать средства Казначейства, ограничен, и здесь важен не только фактор кредитного рейтинга, но и размер банка. Учитывая масштаб заимствований и размещения банковских средств, значительная часть депозитов приходится на крупнейшие госбанки. Госбанки выступают одновременно и основными покупателями ОФЗ, частично финансируя их за счет РЕПО с Банком России, отметили эксперты.