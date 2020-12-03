СберБанк оценил расходы банковского сектора на создание киберустойчивой системы для цифрового рубля минимум в 20—25 млрд рублей, пишет РБК . Такой прогноз был представлен на заседании участников Ассоциации банков «Россия» с представителями ЦБ, рассказали два участника встречи.

По их словам, об устойчивости цифрового рубля и моделях его реализации говорили зампреды правления СберБанка Анатолий Попов и Станислав Кузнецов. По мнению Кузнецова, если использовать для внедрения цифрового рубля одну из моделей ЦБ, придется создавать с нуля уникальную систему стоимостью минимум 20—25 млрд рублей. К рискам он отнес слабый уровень защиты финтех-компаний, которые могут быть допущены к открытию кошельков и проведению расчетов с цифровым рублем, хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при идентификации, а также повторное использование одной и той же цифровой валюты при офлайн-расчетах.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в свою очередь сказала, что создание инфраструктуры, действительно, будет стоить денег, но эти траты нужно оценивать с точки зрения того, что в конечном итоге получит потребитель. По ее словам, оценки связаны не столько с реальной будущей инфраструктурой, «сколько с опасениями банков, в том числе крупнейших, относительно будущего бизнеса, если будет введен цифровой рубль». Проект, удешевив издержки для экономики, приведет к некоторому снижению маржи банков, отметила она.

Банк России исключает преобразование всех безналичных денег в цифровые Также виртуальные кошельки не станут анонимными.

Регулятор представил три модели введения в оборот цифрового рубля: одна из них в принципе не предполагает участия банков в системе, в двух других они являются посредниками. В документе формально есть и еще одна, четвертая модель, когда цифровой рубль используется только для межбанковских расчетов, но ЦБ не планирует ее применять. Во всех случаях деньги, которые клиенты сейчас держат в коммерческих банках, цифровыми рублями считаться не будут.

Попов добавил, что Банк России должен быть единственным эмитентом наличных и цифровых денег. Большую киберустойчивость имеет модель, разработанная СберБанком, при этом ее внедрение будет в разы быстрее и дешевле, считает Кузнецов. Скоробогатова, по словам источников, подчеркнула, что идея превратить все безналичные рубли в цифровые точно не будет работать и приведет к «коллапсу» всей системы.

Реальные оценки затрат на инфраструктуру зависят от модели и от технологии, которая будет выбрана, заявил представитель регулятора. Этот расчет будет возможен только после того, как ЦБ более детально опишет концепцию цифрового рубля и архитектуру решения. Практически все участники рынка поддерживают модели, в которых банки выступают посредниками. Схемы реализации проекта предполагают использование инфраструктуры финансовых организаций, поэтому затраты на расчеты цифровым рублем будут значительно меньше, чем при модели, где банки не являются участниками процесса, пояснил представитель Банка России.