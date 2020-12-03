Банк России подключился к ресурсу Confirmation, который предоставляет данные по международным межбанковским расчетам, регулятор собирается проверять получаемую от банков информацию о средствах на счетах в иностранных кредитных организациях, пишет «Коммерсант» . Об этом ЦБ сообщил участникам банковского рынка в письме за подписью зампреда Ольги Поляковой. Регулятор рекомендует банкам рассмотреть вопрос о регистрации на ресурсе и направить информацию об этом в ЦБ до 18 декабря. В случае отказа банк должен объяснить причины.

Схема работы предполагает авторизацию запроса, направляемого ЦБ, российским банком (согласие на подтверждение данных), чтобы затем отправить его в адрес подтверждающего банка-нерезидента. Она действует в отношении банков, зарегистрированных в системе. В противном случае ресурс не гарантирует получение информации, хотя запрос можно направить все равно. В ЦБ сообщили, что «работа по подтверждению фактического наличия остатков денежных средств на счетах в банках-контрагентах является стандартной практикой в работе внешних аудиторов и надзорных органов».

По словам экспертов, банки регулярно отчитываются перед ЦБ обо всех операциях, но ключевая проблема — проверка достоверности полученной информации. Раньше ЦБ не прибегал к помощи независимых ресурсов, поскольку имел прямые договоренности о взаимной прозрачности и об обмене информацией с финансовыми регуляторами других стран. Инициатива подключения к Confirmation может говорить о том, что договоренности могли быть прекращены или возникли какие-то сложности в обмене информацией, полагают эксперты.