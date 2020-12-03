Доля переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в среднем по банкам достигла трети от всех перечислений между физлицами, подсчитали для «Известий» крупнейшие участники сервиса ЦБ. Перечисления с использованием СБП в ноябре составили 11,1% среди всех переводов между физлицами в МКБ, 13,7% — в Газпромбанке, 15% — в ОТП Банке, 25% — в СКБ-Банке, 26% — в ВТБ, оценили в этих кредитных организациях. В «Зените» и Банке ДОМ.РФ доля перечислений через сервис ЦБ составляет около трети, в Почта Банке — более 40%, а в «Абсолюте» и ПСБ — примерно половину всех переводов между гражданами. Количество операций через СБП в банке «Санкт-Петербург» составило 36%, а объем — 24%. Еще выше показатели в «Открытии» (58,5%) и Росбанке (около 70%). В крымском РНКБ доля составляет всего 2%.

С момента запуска СБП в конце января 2019 года в системе было совершено свыше 87 млн переводов между физлицами более чем на 643 млрд рублей, заявили в ЦБ. Регулятор не ведет статистику по числу и объему всех межбанковских переводов россиян. Также комиссии для физлиц за переводы в СБП не носят временных ограничений, менять их не планируется, отметили в ЦБ.

Как считает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова, затормаживающим фактором для развития системы оказалась сложность подключения функционала в СберБанке. Доля переводов с участием «Сбера» пропорциональна его доле на рынке банковских карт. Количество платежей с участием банка при этом будет расти пропорционально развитию СБП, считает Ракова.

По словам сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, уровень перечислений через СБП в 30% — неплохой показатель с учетом того, что система работает меньше двух лет, но в ближайшем будущем вряд ли будет взрывной рост переводов с помощью этого инструмента. Операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объему обычные переводы по номеру карты в течение двух-трех лет, считает эксперт. Также развитие СБП тормозит низкая информированность клиентов о системе — сами банки не очень охотно присоединяются к сервису, поскольку для них это менее выгодно с точки зрения коммерческих условий (по сравнению с эквайрингом). Поддержка СБП для банка также требует значительных доработок системы и серьезных ресурсов, отметил Спиридонов.