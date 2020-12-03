Доля переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в среднем по банкам достигла трети от всех перечислений между физлицами, подсчитали для «Известий» крупнейшие участники сервиса ЦБ. Перечисления с использованием СБП в ноябре составили 11,1% среди всех переводов между физлицами в МКБ, 13,7% — в Газпромбанке, 15% — в ОТП Банке, 25% — в СКБ-Банке, 26% — в ВТБ, оценили в этих кредитных организациях. В «Зените» и Банке ДОМ.РФ доля перечислений через сервис ЦБ составляет около трети, в Почта Банке — более 40%, а в «Абсолюте» и ПСБ — примерно половину всех переводов между гражданами. Количество операций через СБП в банке «Санкт-Петербург» составило 36%, а объем — 24%. Еще выше показатели в «Открытии» (58,5%) и Росбанке (около 70%). В крымском РНКБ доля составляет всего 2%.

С момента запуска СБП в конце января 2019 года в системе было совершено свыше 87 млн переводов между физлицами более чем на 643 млрд рублей, заявили в ЦБ. Регулятор не ведет статистику по числу и объему всех межбанковских переводов россиян. Также комиссии для физлиц за переводы в СБП не носят временных ограничений, менять их не планируется, отметили в ЦБ.

Как считает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова, затормаживающим фактором для развития системы оказалась сложность подключения функционала в СберБанке. Доля переводов с участием «Сбера» пропорциональна его доле на рынке банковских карт. Количество платежей с участием банка при этом будет расти пропорционально развитию СБП, считает Ракова.

По словам сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, уровень перечислений через СБП в 30% — неплохой показатель с учетом того, что система работает меньше двух лет, но в ближайшем будущем вряд ли будет взрывной рост переводов с помощью этого инструмента. Операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объему обычные переводы по номеру карты в течение двух-трех лет, считает эксперт. Также развитие СБП тормозит низкая информированность клиентов о системе — сами банки не очень охотно присоединяются к сервису, поскольку для них это менее выгодно с точки зрения коммерческих условий (по сравнению с эквайрингом). Поддержка СБП для банка также требует значительных доработок системы и серьезных ресурсов, отметил Спиридонов.

Банки расширят возможности для розничных инвесторов за счет СБП
Банки расширят возможности для розничных инвесторов за счет СБП

По словам брокеров, перевод средств должен стать заметно дешевле, также возрастает и сумма перевода.