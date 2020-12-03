Палата представителей конгресса США единогласно одобрила в среду законопроект «О подотчетности иностранных компаний», направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. Если компания в течение трех лет не сможет удовлетворить требованиям по аудиту совета по надзору за бухгалтерским учетом, то лишится доступа к бирже. Кроме того, необходимо заявлять о том, если бизнес контролируется или принадлежит зарубежному правительству.

Документ должен теперь поступить президенту США Дональду Трампу, который, скорее всего, его подпишет.