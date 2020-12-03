Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет медленным, в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года, пишет РБК . Об этом сообщила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. После небольшого отскока в 2021 году видится значительный риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года, предупреждает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Минэкономразвития считает, что в 2020 году реальные доходы упадут на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3%, а затем будут расти на 2,4—2,5%.

Кризис 2020 года привел к резкому спаду реальных располагаемых доходов населения: по итогам девяти месяцев, по данным Росстата, их сокращение составило 4,3% в годовом выражении. Если доходы смогут возрасти на 2% в 2021 году, как прогнозирует Орлова, то отставание показателя от 2013 года сократится до 10%. Тормозить восстановление реальных располагаемых доходов в 2021 году будут подавленная экономическая активность из-за незавершенности пандемического кризиса, секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, отметила Акиндинова.

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Согласно прогнозу Центра развития ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 4,1% по итогам 2020 года, а в 2021 году возрастут на 2,2%. Уже в 2022 году рост показателя замедлится до 1,9%. Экономисты института в целом ожидают, что спад российского ВВП в 2020 году составит 3,9%, восстановительный рост — 2,8% в 2021 году, а в 2022 году прогнозируется увеличение роста ВВП до 3,1%.

По итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы снизятся на 3—3,5% в годовом выражении, в следующем году их рост окажется в пределах 1,5%, оценивает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов, не исключая, что итоговый показатель будет выше за счет выплат населению перед выборами в Госдуму в 2021 году. По его оценкам, провал 2020 года будет перекрыт только к концу 2022 года. С 2023 года возможно ускорение роста реальных зарплат за счет возвращения кадрового дефицита на рынке труда и первых результатов нацпроекта по повышению производительности, рассчитывает Белоусов. Реальные располагаемые доходы россиян, по его прогнозу, при сочетании этих факторов продемонстрируют рост на 2,5—3% в 2023 году и на 3,5% в 2024 году.

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Финансовый сектор и сектор недвижимости выглядят главными бенефициарами государственной экономической политики последних лет, наложившейся на кризис, отмечается в обзоре Альфа-Банка. Орлова утверждает, что рост обоих секторов — это в том числе следствие программы материнского капитала, запущенной в 2010 году. В этом году Пенсионный фонд может выдать до 430 млрд рублей по этой программе, которая, в частности, стимулирует ипотечное кредитование.