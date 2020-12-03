Цены на квартиры в новостройках в 2021 году могут вырасти на 10—12%, в Москве — до 20%, пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка недвижимости. В текущем году средняя стоимость первичного жилья увеличилась примерно на 18%. На спрос повлияло сразу несколько факторов: льготная ипотека на первичное жилье под 6,5%, снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение депозитных ставок и девальвация рубля, рассказал руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Средняя цена 1 кв. м в новостройках в крупных городах в ноябре 2020-го выросла на 17,1% по сравнению с январем и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщил Алексеев. Сейчас средняя стоимость «квадрата» составляет 98,7 тыс. рублей, добавил он. На вторичном рынке наблюдались схожие тенденции. Средняя цена 1 кв. м в ноябре этого года достигла 58,2 тыс. рублей, что на 7,7% выше аналогичных прошлогодних показателей и на 7,2% — средних цен в начале года.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, в регионах с развитым рынком, таких как Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, вторичное жилье подорожало почти так же, как первичное, до 15%. В других субъектах цены увеличились меньше — до 5%. Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Средние цены на новостройки в следующем году могут вырасти на 10—12%, отметила Литинецкая.

В 2021 году тренд повышения стоимости жилья сохранится, считает руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. Высока вероятность, что цены будут увеличиваться медленнее, чем в 2020-м. По итогам 2021 года рост стоимости «квадрата» на первичном рынке может составить 6—8%. Средняя стоимость вторичного жилья в России в 2021 году может вырасти на 1—1,5 п. п. выше инфляции, то есть до 5%, спрогнозировал Попов.

Сейчас девелоперы осторожно строят планы по наращиванию объемов строительства, из-за высокого спроса в этом году намечается дефицит, он может привести к тому, что годовая динамика роста средней цены 1 кв. м в новостройках может быть на уровне 10—12%, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России Благодаря увеличению спроса, разогретому льготной ипотекой, у застройщиков появилась дополнительная маржинальность, которую они направляют на развитие новых проектов.

За 2020 год жилье в Москве и Подмосковье в целом подорожает на 15%, а наиболее ликвидные новостройки — до 20% и больше, спрогнозировал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В Новой Москве средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке за год выросла на 26%, отметил совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин. В следующем году в Москве на цены на новостройки также повлияют новые правила в отношении земельных участков, указал Ручьев. «Все издержки девелоперов, вероятно, будут переложены на стоимость 1 кв. м, поэтому мы прогнозируем рост цен на новостройки столицы до 20% в следующем году», — сказал руководитель брокерско-консалтинговой компании «Топ идея» Олег Ступеньков.