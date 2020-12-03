Апартаменты, которые в настоящее время приравниваются к коммерческой недвижимости, должны получить статус специального жилого фонда. Такое мнение в четверг выразил гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram телеканала РБК.

«Настал период, когда апартаментам надо дать определенный статус. Я думаю, что это должен быть статус специального жилого фонда, который должен соответствующим образом регулироваться», — сказал Мутко.

Он добавил, что «ДОМ.РФ» участвует в разработке законопроекта о статусе апартаментов. По словам Мутко, такой вид недвижимости в настоящее время не имеет статуса жилых помещений, поэтому на него не распространяются требования, установленные для жилья, и живущие там люди не защищены и не обеспечены социальной инфраструктурой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушаниях в Совете Федерации отмечал, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, и они должны быть учтены в общем объеме ввода жилья.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов — необеспеченность социальной инфраструктурой.