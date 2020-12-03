Банку непрофильных активов, созданному на базе «Траста», удалось арестовать активы по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на 267 млн евро, пишет «Коммерсант ». Такое решение в пользу банка вынес окружной суд Лимасола (Республика Кипр). На какие активы наложен арест, в банке не раскрывают. Как отметил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».

Кроме «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым. На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке. ПСБ «получил решения судов на сумму более 102 млрд рублей против иностранных компаний».

Управляющий активами экс-банкира Ананьева просит начать процедуру реализации имущества Заявление управляющего Максима Лагоды суд рассмотрит 29 января 2021 года.

Представители братьев Ананьевых отвергают претензии истцов. Алексей Ананьев, утверждает его представитель, «никакого отношения к изложенным в иске и якобы неправомерным действиям или сделкам не имел». Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что ответчики «категорически не согласны с предъявленными в районном суде Лимасола требованиями и оспаривают их». По его словам, подобные действия являются «продолжением политически мотивированного преследования бывших собственников ПСБ».

По мнению юристов, Ананьевы, которые «в прессе все процессы против себя позиционируют как политически мотивированные», могут попытаться получить политическое убежище, что осложнит в юрисдикциях, признающих за ними статус преследуемых, исполнение в пользу российских госбанков.