Почти половина (45%) российских работодателей не будет проводить индексацию заработных плат по итогам года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний Kelly Services и «Авито».



Выборочную индексацию для ключевых сотрудников планируют 14% компаний. При этом 18% работодателей готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам: на 4% вырастет оплата труда в 8% компаний, на 5—6% — в 5% компаний. Индексация более 7% затронет 5% работодателей. Еще 23% респондентов не знают о планах компании в отношении индексации зарплат.



В 2020 году многие компании взяли курс на сокращение издержек и адаптацию бизнеса к современным условиям рынка. Чаще всего российские работодатели экономили на представительских расходах (15%) и корпоративных мероприятиях (13%), сокращали рабочие часы или зарплаты сотрудников, отказывались от аренды офисов и индексации зарплат (все по 8%). Другими популярными мерами оптимизации стали сокращение офисного пространства (6%) и издержек на внешнее обучение работников (5%), заморозка бонусов, отказ от командировок и услуг контрагентов, передача части бизнес-процессов на аутсорсинг (все по 4%), отказ от компенсации питания и проезда (3%) и сокращение программ ДМС (2%). Еще 10% были вынуждены сократить персонал. Примерно такое распределение мер экономии зафиксировано в регионах.

Лидером по количеству нанятых в период пандемии работников стала сфера производственного персонала (15%). В зависимости от региона на нее приходится от 12% до 45% всех трудоустроенных сотрудников. На втором месте — сфера онлайн-продаж. Третье место по России поделили сферы логистики и доставки, маркетинг и реклама (по 11%).

Другими востребованными категориями работников стали административный персонал (10%), офлайн-продажи (9%) и IТ-поддержка (8%), специалисты отдела персонала (8%), бухгалтерии и финансов (7%), научного отдела и разработки (5%), а также юридических подразделений (4%).