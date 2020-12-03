«ФК Открытие» обвинило своего бывшего совладельца Вадима Беляева в убыточных сделках с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014—2017 годах, пишет РБК . В общей сложности эти сделки привели к потере более чем 80 млрд рублей «Открытием» и его «дочкой» — банком «Траст». Об этом говорится в требованиях «Траста» и «Открытия», поданных в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Ранее банки подали иск к Беляеву в суд Нью-Йорка, где сейчас он живет под фамилией Вольфсон. Они обвиняют его в участии в схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга» и требуют признать виновным в мошенничестве. Беляев заявил, что суд не должен рассматривать этот иск. Это один из последних этапов кампании ЦБ по сокрытию того, что было незаконной национализацией частных банков вслед за искусственным кризисом ликвидности, отметил партнер Boies Schiller Flexner Дуэйн Лофт, представляющий интересы Беляева.

Беляев и его соратники использовали сделки РЕПО не по назначению, и это «привело к отвлечению огромных сумм из «Траста» и «Открытия», говорится в требованиях банков. В исковых требованиях указано, что схема была реализована таким образом, что эти кредитные организации «понесли существенные убытки» и в конечном счете получили дефолтные бонды «Открытие Холдинга» на миллиарды рублей. Банк «Открытие» участвовал в сделках РЕПО с бондами «Роснефти» не напрямую, а с помощью кипрской «дочки» «Открытие Холдинга» Otkritie Capital LLC, отмечается в иске. Банк на тот момент контролировался «Открытие Холдингом», в котором Беляев владел около 29%.

Банки «Открытие» и «Траст» уточнили иск о мошенничестве к Беляеву По сравнению с прежним иском в нынешней версии появилось еще 24 страницы.

По условиям соглашения между банком и его кипрской «дочкой», при изменениях курса доллара менялась долларовая стоимость облигаций, что приводило к множеству мargin сall, утверждается в иске. OCAP для «Открытия» выступала продавцом облигаций, поэтому у нее «часто появлялось обязательство финансировать мargin сall, обратные выкупы и выплаты процентов», и участие в сделках посредника позволило использовать эту компанию для отвлечения средств банков «Траст» и «Открытие», считают истцы. В частности, банки финансировали обязательства OCAP в рамках сделок РЕПО с помощью «мошеннических» трансакций, а кипрская компания удерживала часть процентных платежей, которые должно было получить «Открытие», утверждают в банке.

Долги OCAP закрывались по схеме финансовой пирамиды: старые кредиты замещались новыми либо средствами, которые банк «Открытие» и «Траст» тратили на покупку облигаций «Открытие Холдинга», утверждают истцы, а в ряде случаев банк «Открытие» приобретал у «Открытие Холдинга» ничего не стоящие бумаги связанной с холдингом кипрской компании Benirlia Holdings Limited, а OCAP использовала эти средства для исполнения обязательств. «Траст», куда были переданы проблемные долги санированных банков, является крупнейшим владельцем дефолтных облигаций «Открытие Холдинга», долг компании с учетом процентов достиг 450 млрд рублей. На разнице в процентных ставках OCAP получила еще около 4,5 млрд рублей.

​Суд взыскал с экс-владельцев и руководства банка «Открытие» 289,5 млрд рублей Банк России от имени «Открытия» подал иск к бывшим владельцам и руководству кредитной организации летом 2019 года.

В пресс-службе банка «Траст» заявили, что операции с бумагами «помогали обходить лимиты на финансирование группы и выступали инструментом вывода через мargin сall или разницу в ставках». Бумаги «Роснефти» выступали лишь инструментом, считают в «Трасте»: «Компании группы «Открытие» заключали сделки РЕПО по цепочке, что позволяло перераспределять маржу и концентрировать процентный доход там, где требовалось». Средства банков, отмечает представитель «Траста», «частично выведены на компании неофициального периметра, а частично направлены на поддержание пирамиды — вернулись в банк в погашение старых долгов».