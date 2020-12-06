ВТБ совместно с «Яндекс Go» запускают специальную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса. Заемщики смогут приобрести новую машину в кредит, ставка по которому с учетом страхования жизни составит 12%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Воспользоваться программой могут водители, которые минимум три месяца сотрудничают с «Яндекс Go» в статусе прямых партнеров и хотят приобрести новый автомобиль у официальных дилеров — партнеров банка. За этот период водитель должен совершить как минимум 100 поездок и не иметь блокировок в сервисе. Для этого необходимо дистанционно подать заявку через специальную посадочную страницу. Для покупки определенных марок и моделей заемщики смогут получить до 10% скидки от автопроизводителей», — говорится в релизе.

Сумма кредита — от 300 тыс. до 3 млн рублей.

В рамках программы кредит может быть выдан на срок от одного года до пяти лет гражданину России с первоначальным взносом от 10%, по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Клиент может оформить страхование жизни, в результате чего ставка снизится на 1,5 процентного пункта от базовой до 12% годовых.

Приобретаемый автомобиль находится в залоге у банка. Заключение договора страхования транспортного средства обязательно по рискам тотальной гибели и угона. Для оформления кредита заемщику потребуется лишь паспорт и второй документ, например водительские права.