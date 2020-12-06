Новикомбанк запустил новогоднюю акцию «Кредит на любые цели», в рамках которой потребительский кредит можно оформить по ставке 10,4% годовых. Акция продлится до 31 декабря. Воспользоваться предложением могут сотрудники компаний — участники зарплатных проектов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредиты предоставляются в размере от 300 тыс. до 3 млн рублей на срок от шести месяцев до трех лет. Условия продукта не подразумевают каких-либо дополнительных требований или комиссий. Ставка не зависит от наличия обеспечения или страховки.

Предложением Новикомбанка можно воспользоваться для рефинансирования кредитов в сторонних банках. Кроме суммы, необходимой для погашения задолженности, заемщик может получить и дополнительные средства на личные нужды.