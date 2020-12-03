📰 На рассмотрение экономколлегии Верховного суда передано дело, в котором банк, отказавшийся добровольно платить по гарантии и пропустивший из-за этого срок включения в реестр обанкротившейся компании, добивается включения регрессного требования в реестр кредиторов должниказа пределами установленного законом срока, пишет «Коммерсант» . В 2011—2016 годах банк «Открытие» (гарант) выдал ФСК ЕЭС (бенефициару) четыре гарантии в обеспечение исполнения АО «Энергострой-М.Н.» (принципал) обязательств по договору подряда. По условиям соглашения банк вправе в порядке регресса требовать от принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару. Кроме того, за исполнение принципалом обязательств перед банком поручилось ООО «Энергостройинвест». Суды во многих случаях понижали в очереди регрессные требования банков-гарантов, что сводило их шансы на взыскание долга почти к нулю. Юристы считают, что права гарантов должны быть защищены. Но в таком случае банки, и сейчас нередко исполняющие гарантии лишь по решению суда, могут вообще перестать платить добровольно.



📰 Расходы россиян в «черную пятницу» снизились, но те, кто решился воспользоваться скидками, покупали больше, чем в прошлом году, пишет РБК . Об этом говорится в отчете аналитиков компании Admitad. Если в прошлом году каждый из покупателей потратил в «черную пятницу» в среднем 1 133 рубля, то в этом году сумма среднего чека выросла до 2 247 рублей. Лидером по величине среднего чека стал Иркутск, за ним следуют Чебоксары, Москва заняла третье место.

📰 Компания Apple разрешит добавить транспортную карту «Тройка» в свою платежную систему Wallet, пишут «Известия» . Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, компания Apple активно сотрудничает с правительством Москвы и пообещала дать возможность добавить «Тройку» одной из первых транспортных карт в платежную систему. С ее помощью можно будет оплачивать проезд на общественном транспорте Москвы и области.

📰 Хотя молодые специалисты высоко оценивают гибкий график и возможность «удаленки» при выборе места работы, по мнению работодателей, они плохо справляются с рабочими обязанностями в таком формате, пишет «Коммерсант» . Такой вывод можно сделать из результатов исследования рекрутинговой компании Kontakt InterSearch Russia. Сейчас компании больше всего заинтересованы в молодых IT-специалистах, менеджерах по продажам, инженерах и маркетологах.