Российские фондовые индексы в четверг начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 188,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,4% и равнялся 1 336,01 пункта.

На мировых и российском рынке акций в течение четверга есть риск ухудшения настроений, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. «Тенденция к росту мировых фондовых рынков вчера ослабла — рынки учли позитивные новости по вакцинации и данные по деловой активности в промышленности и перешли в режим ожидания новых триггеров», — комментирует эксперт.