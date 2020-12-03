Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил примерно 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 20 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,25 рубля (плюс 18 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 91,21 рубля (плюс 33 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром пара доллар/рубль приблизилась к уровню 75 рублей. По его словам, если ОПЕК+ согласится продлить соглашение на два-три месяца, то стоит ожидать укрепления рубля до 74 рублей за доллар. Внешний фон временно на стороне рубля, поэтому покупателям ничего не мешает продолжить укреплять российскую валюту, пояснял эксперт.

«Пара доллар/рубль попробует уйти ниже отметки 75. Но не думаем, что рост рубля продлится долго. Уже на следующей неделе можно ожидать сокращения объема валютных интервенций ЦБ в рамках бюджетного правила из-за относительно дорогой нефти в ноябре. Кроме того, активизируются импортеры для пополнения своих товарных запасов накануне и после новогодних распродаж», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.