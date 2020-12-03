Большинство российских вкладчиков готовы к дистанционному формату взаимодействия с банком при открытии сберегательных продуктов. Таковы результаты совместного исследования РГС Банка и НАФИ.



На сегодня самый частый способ открытия вклада, накопительного счета или дебетовой карты — при посещении офиса банка, так ответили 61% опрошенных. Среди них 15% предварительно оформили заявку на сайте, а 46% пришли в офис без предварительного заявления о намерении оформить продукт. Интернет-банком при оформлении сберегательных продуктов воспользовался каждый третий (34%), а опыт оформления через мобильный банк имеют чуть более четверти вкладчиков (27%).

В ситуации, когда ухудшается эпидемиологическая обстановка в стране в связи с COVID-19, возрастает роль цифровых каналов обслуживания, а многие клиенты готовы заменить личное посещение офисов на онлайн-коммуникацию с банком. Вместо 61% вкладчиков, предпочитавших ранее открывать вклад через отделение, в будущем так планируют поступить только 43% опрошенных. Большинство респондентов хотели бы открыть свой следующий сберегательный продукт с помощью интернет-банка или мобильного банка (56% и 58% соответственно).

Столичные вкладчики при этом чаще региональных планируют посещать отделения банков для открытия сберегательных продуктов: 49% респондентов в Москве и Санкт-Петербурге предпочли этот канал открытия вклада или накопительного счета по сравнению с 39% респондентов в регионах. Открывать сберегательные продукты через интернет- и мобильный банк столичные и региональные вкладчики готовы примерно в равной степени: готовность использовать эти каналы обслуживания выразили 60% и 54% столичных и по 58% региональных респондентов соответственно.

Главные барьеры для дистанционного открытия продукта, по результатам опроса, — привычка к офлайн-банкингу (такой ответ дали 38% опрошенных), необходимость подтверждающей «бумаги» с печатью и подписью (35%), а также опасения по поводу безопасности операции (32%). Кроме того, 16% вкладчиков оказались не готовы открывать сберегательные продукты через ДБО из-за комиссии за перевод денежных средств, 11% респондентов отметили, что им сложно пользоваться интернет- и мобильным банком, а 10% и вовсе сказали, что не знают, как это делать. Привычка личной коммуникации с банком ожидаемо часто отмечается в старшей группе (такой вариант ответа выбрали 48% респондентов), а «договор на руках» нужен респондентам примерно в равной степени во всех возрастных группах.