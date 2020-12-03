Пандемия нового коронавируса нанесла серьезный урон экономикам наименее развитых государств. Как отмечается в опубликованном в четверг докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), более 32 млн жителей этих стран могут оказаться в крайней нищете.

«Пандемия коронавируса привела к серьезному ухудшению перспектив экономического развития государств, однако удар по экономикам наименее развитых стран будет еще сильнее, — говорится в документе. — Пандемия приведет к увеличению на 3 процентных пункта — с 32,2% до 35,2% — числа людей, живущих менее чем на 1,9 доллара в день. Это означает, что свыше 32 млн человек будут жить в крайней нищете в наименее развитых государствах».

Указывается, что самый сильный экономический ущерб придется на африканские страны и малые островные государства.

Ранее эксперты ЮНКТАД прогнозировали, что спад в мировой экономике в 2020 году вследствие распространения инфекции составит около 4,3% по сравнению с прошлым годом.