Внеочередное общее собрание Российского союза автостраховщиков на заседании 3 декабря переизбрало Игоря Юргенса на должность президента РСА на новый трехлетний срок. Решение вступает в силу 15 января 2021 года.

Игорь Юргенс занимает пост президента РСА с 15 января 2015 года.

«За это время были реализованы первые два этапа реформы по индивидуализации тарифов по обязательной «автогражданке», которые позволили каждому водителю платить более справедливую цену за полис ОСАГО. Также были запущены актуальная версия мобильного приложения «ДТП. Европротокол» и первый суперсервис «Помощник ОСАГО», существенно сократившие время, необходимое для оформления ДТП, и помогающие бороться с пробками в мегаполисах. Кроме того, была введена в эксплуатацию новая масштабная система АИС ОСАГО 2.0, которая позволит вывести обслуживание клиентов страховщиков на качественно новый уровень», — говорится в релизе РСА.

Игорь Юргенс также возглавляет еще два страховых союза: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).