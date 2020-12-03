Проблем, связанных с выдачей сертификата на материнский капитал, не существует, однако целевой показатель пока не достигнут, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Проблем с предоставлением сертификата на материнский семейный капитал, разумеется, никаких нет. Более того, напомню, что с 15 апреля он еще и проактивно, беззаявительно предоставляется, то есть это существенное упрощение для семей с детьми. С точки зрения распоряжения здесь целевой показатель пока не достигнут», — сказала она на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации.

По словам замминистра, в 80% случаях семьи направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. «На текущий момент у нас распорядились средствами материнского капитала по состоянию на 1 ноября 816 тысяч семей. Но плановое значение результата мы менять не будем — 940 тысяч. Посмотрим, как у нас сложится ноябрь и декабрь с точки зрения использования средств», — добавила Баталина.