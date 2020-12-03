Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2020 года превысило 8 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки. Брокерские счета в ноябре открыли более 560 тыс. человек, с начала 2020 года — 4,2 млн человек, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

Сделки в ноябре совершали свыше 1,3 млн человек. Среднедневной объем операций — 125 млрд рублей. Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 41% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов — 17% (в 2019 году — в среднем 10%), на спот-рынке валюты — 12,3%, на срочном рынке — 42,1%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, составила 116 млрд рублей. С начала 2020 года инвесторы вложили в биржевые фонды 62 млрд рублей. Это втрое больше, чем за весь 2019 год, тогда приток в фонды составил 17 млрд рублей.

По итогам ноября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 3,2 млн. В «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (24,3%), «ЛУКОЙЛа» (11,8%), «Норникеля» (11,7%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (10,8% и 8,1% соответственно), акции «Аэрофлота» (7,5%), ВТБ (6,6%), МТС (6,5%), Mail.ru Group (6,4%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,2%). Из иностранных ценных бумаг — акции Boeing (17,6%), Tesla Inc. (13,5%), Apple (13,4%), Intel (10,2%), Pfizer Inc. (10,2%), Amazon (10,1%), Boing (8,3%), Netflix (6,3%), NVIDIA (5,6%) и Microsoft (4,8%).