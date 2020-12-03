ЦБ установил официальные курсы валют на 4 декабря.

Курс доллара понизился на 41,55 копейки, составив 75,1996 рубля (75,6151 рубля на 3 декабря). Курс евро снижен на 11,06 копейки, до 91,1946 рубля (91,3052 рубля на 3 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,15 рубля (плюс 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 91 рубль (плюс 13 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75—75,41 рубля за доллар и 90,83—91,38 рубля за евро.