Сервис «Работа.ру» в Международный день людей с инвалидностью запустил новый раздел с предложениями о работе для людей с особенностями здоровья. Уже на старте запуска проекта соискателям доступно более 5 тыс. вакансий по всей России, в том числе с дистанционной занятостью, говорится в релизе сервиса.

Вакансии для соискателей с особенностями здоровья также доступны на специальном сервисе «Сбера», с помощью которого можно найти работу в компаниях экосистемы.



«‎В современном мире стерлись многие ограничения и открылись новые возможности для работы людей с ограниченными возможностями. В том числе растет спрос на сотрудников среди российских компаний. Для нас важно объединить заинтересованные стороны на одной площадке, сделав поиск подходящих сотрудников и вакансий еще более удобным и быстрым», — комментирует директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Со своей стороны «Сбер» создает доступную среду для людей с инвалидностью во всех отношениях — как для клиентов, так и для потенциальных сотрудников. В 2020 году количество вакансий, подходящих для людей с инвалидностью, выросло в пять раз.

В новый раздел на сервисе «Работа.ру» попадают только те вакансии, в которых работодатели установили специальную отметку о том, что они рассматривают на данную должность кандидатов с инвалидностью. Соискатели при поиске подходящих предложений могут фильтровать их по отрасли компании, специализации, опыту работы, зарплате, графику и месту работы.