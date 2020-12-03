Правительство РФ расширит возможность использования ипотечных льгот, предоставляемых семьям с тремя и более детьми, говорится в сообщении премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сайте Кабмина.

«Рассмотрим сегодня законопроект, который расширяет возможности одной из самых востребованных мер социальной поддержки — льгот по ипотеке для семей с тремя и более детьми. В счет погашения жилищного кредита они имеют право получить от государства до 450 тысяч рублей», — заявил глава правительства.

По его словам, этим уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей. «Теперь многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», — уточнил Мишустин.