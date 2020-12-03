Министерство экономического развития РФ рассматривает возможности продления программы выдачи кредитов под 2% годовых предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО, которая действовала с 1 июня по 1 ноября. Об этом сообщила в четверг замминистра Татьяна Илюшникова на онлайн-конференции, посвященной реализации данной программы.

«Обещать на этом этапе я, конечно же, ничего не могу — будет принято соответствующее решение или нет — о продлении программы. Но, естественно, мы такие возможности, варианты рассматриваем», — сказала она, комментируя возможность продления действия программы кредитования под 2%.

Ранее в министерстве сообщали, что данная программа позволила поддержать более 5 млн рабочих мест. По последним данным, заключено свыше 200 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 420 млрд рублей.

Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — спишут половину.