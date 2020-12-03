Власти Москвы рассчитывают, что экономика города начнет восстанавливаться к середине следующего года после снятия основной части ограничительных мер. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить про экономику текущего года, то мы ожидаем снижения валового регионального продукта на уровне 3—4%. Это меньше, чем мы изначально планировали, на следующий год мы прогнозируем уже увеличение в аналогичных параметрах, но уже в плюс. Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений», — сказал Ефимов.