«Тинькофф» с 10 декабря 2020 года вносит изменения в тарифы дебетовых карт, которые касаются комиссии за переводы в СберБанк по номеру телефона, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках Системы быстрых платежей переводы в СберБанк по номеру телефона по-прежнему будут осуществляться бесплатно (для этого у получателя в СберБанке должна быть подключена СБП)», — говорится в релизе.

Если перевод идет не через СБП, будет взиматься комиссия 1,5% от суммы перевода (минимальный размер комиссии составит 30 рублей). Данные переводы не будут влиять на лимит бесплатных переводов через сервисы «Тинькофф» на карту другого банка, отмечается в сообщении.

«Сейчас наши клиенты могут переводить деньги клиентам «Сбера» бесплатно в рамках СБП или по номеру карты в рамках текущих лимитов. Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы по номеру телефона в «Сбер», но с параллельным развитием СБП и доступности альтернативных способов бесплатных переводов это стало неактуальным», — пояснили в пресс-службе «Тинькофф».



Информация о сумме комиссии или ее отсутствии будет отражена в интерфейсе мобильного приложения или интернет-банка при переводе.