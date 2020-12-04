Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» хотят заплатить налоги и спать спокойно. Вместе с руководителем департамента «Интернет-брокер» компании «БКС Мир инвестиций» Игорем Пимоновым они разбираются, какие доходы от вложений в ценные бумаги облагаются налогами, как и когда надо платить эти налоги и есть ли легальные способы на них сэкономить.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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