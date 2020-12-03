Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 3 декабря, опустился до 75 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:49 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 75,1125 рубля. В последний раз курс доллара находился ниже 75 рублей 18 сентября текущего года.

Курс европейской валюты на это же время уменьшился на 8 копеек, до 90,9625 рубля.

Рубль приветствует падение доллара, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Российская валюта продвинулась к новым максимальным с сентября уровням, пользуясь массовой девальвацией доллара, который торгуется на минимумах апреля 2018 года. Судя по тому, что попытки отскока американской валюты встречают сопротивление и снова наталкиваются на продажи, медвежий потенциал USD, несмотря на перепроданность, еще не исчерпан», — комментирует эксперт.