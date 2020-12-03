Средства по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей получат к концу 2020 года 91 тыс. семей на сумму 40,5 млрд рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом говорится в сообщении ведомства. Правительство одобрило законопроект, расширяющий возможности предоставления многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

«Перечисленные изменения, наряду с распространением поддержки на индивидуальное жилищное строительство, повысят эффективность мер государственной поддержки и помогут большему количеству граждан, — сказал Силуанов, слова которого приводит Минфин. — Предполагается, что к концу года средства по госпрограмме софинансирования ипотеки получит 91 тысяча семей на сумму 40,5 миллиарда рублей».

По словам Силуанова, теперь 450 тыс. рублей на выплату ипотеки получат и те граждане, которые по формальным причинам раньше этого сделать не могли: цели ипотечного кредита, указанные в их договоре, не попадали под условия программы. «Выплату в 450 тысяч рублей можно будет получить в том числе на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта», — говорится в сообщении.

Также мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или его супруги (супруга). Выплата будет доступна и для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Для этого нужно, чтобы разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 года, когда вступил в силу федеральный закон № 175 об участии в долевом строительстве.