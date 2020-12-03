ЦБ в конце следующего года запустит платформу для оценки надежности клиентов банков, все российские банки получат к ней доступ до конца I квартала 2022 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас перешли к активной фазе работы над созданием централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента»… Мы планируем ввод этой платформы в постоянную эксплуатацию в конце 2021 года с последующим масштабированием на все кредитные организации до конца первого квартала 2022 года», — сказала она, выступая на съезде лидеров «Опоры России».

Набиуллина пояснила, что платформа позволит снизить объем отказов со стороны банков, расходы бизнеса на взаимодействие с банками.

«Анализ риска клиента теперь будет не на стороне самого банка, а на стороне платформы, созданной Центральным банком, которая по принципу светофора будет относить компании к трем группам риска. И банки будут концентрировать свое внимание только на группе, которая обладает признаками риска, на анализе деятельности клиента с потенциально более высокими рисками», — заключила глава ЦБ.