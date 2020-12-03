Компании по всему миру в 2021 году могут столкнуться с более сложными мошенническими схемами программ-вымогателей и ПО, распространяющимся методом бесфайлового проникновения. Об этом говорится в сообщении экспертов компании ESET.

После массового внедрения удаленной работы мир стал зависимым от технологий, как никогда прежде. Ставки выкупа за неразглашение или восстановление доступа к похищенным данным растут, отметил главный специалист по безопасности ESET Тони Анскомб. Даже налаженные процессы резервного копирования и восстановления данных уже не гарантируют полноценной защиты от киберпреступников. Вымогатели разрабатывают все более сложные схемы, чтобы наверняка окупить затраты на подготовку атак, пояснил Анскомб.

Бесфайловые угрозы используют встроенные инструменты и процессы ОС и не записывают вредоносное ПО на диск. Находящийся в устройстве пользователя вирус сложно детектировать и блокировать. В 2021 году подобное ПО будет использоваться во все более сложных и крупномасштабных атаках, предупредили эксперты.