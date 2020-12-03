Антиотмывочные процедуры защищают всю экономику от «грязного» бизнеса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на cъезде лидеров «Опоры России». По ее словам, эти процедуры также имеют свои издержки.

«Мы исходим из того, и вы, я надеюсь, это тоже понимаете, что антиотмывочные процедуры абсолютно необходимы, они защищают банковскую систему, да и в целом всю экономику, от «грязного» бизнеса, от криминала. Но эти процедуры имеют свои издержки. У банков подозрения могут вызывать и нормальные компании, мы это видели, и выяснять обстоятельства, особенно когда речь о небольших клиентах, не очень прибыльных для банков, как малый и средний бизнес, банки не были готовы, им легче заблокировать эти операции, чем разбираться», — сообщила глава ЦБ.

Банки сократят число «антиотмывочных» проверок бизнеса Меры ослабляют в связи с переносом срока отчислений в бюджет на начало 2021 года.

Набиуллина добавила, что сейчас регулятор работает над созданием централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента» (KYC). «Эта платформа позволит снизить объем отказов со стороны банков, расходы бизнеса на взаимодействие с банками. Анализ риска клиента теперь будет не на стороне самого банка, а на стороне платформы, созданной Центральным банком, которая по принципу светофора будет относить компании к трем группам риска. И банки будут концентрировать свое внимание только на группе, которая обладает этими признаками риска, на анализе деятельности клиентов с потенциально более высокими рисками», — рассказала глава ЦБ.

Ввод платформы в постоянную эксплуатацию планируется в конце 2021 года с последующим масштабированием на все кредитные организации до конца I квартала 2022 года.