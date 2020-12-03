Агентство по страхованию вкладов 3 декабря перечислило Банку России 28 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом сообщается на сайте АСВ.

В общей сложности агентство направило на погашение кредита Центробанка 452 млрд рублей, в том числе 194 млрд в 2020 году. Остаток задолженности составляет 390 млрд рублей.

В 2015—2017 годах ЦБ предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш по ней был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.



В рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом в 1,03 трлн рублей АСВ получило в общей сложности 842 млрд. Данные денежные средства были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам.