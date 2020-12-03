Объем поддержки, оказанной российскому малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, за 11 месяцев 2020 года составил 314,8 млрд рублей, сообщил гендиректор – председатель правления АО «Корпорация МСП» Александр Браверман на пленарной сессии съезда «Опоры России».

Гарантийная система включает Корпорацию МСП, МСП Банк и еще более 80 региональных гарантийных организаций (РГО). В конце октября Браверман сообщал, что объем поддержки достиг 311 млрд рублей.

«За 11 месяцев 2020 года кредитно-гарантийная поддержка составила 314,8 миллиарда рублей (За вычетом объемов по программе субсидирования Минэкономразвития. — Прим. ред.), что на 17,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 47,7 миллиарда рублей», — сообщил Браверман.