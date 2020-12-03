Во всем мире с января по ноябрь 2020 года было обнаружено почти 86 тыс. скам-ресурсов в мире, из них 62,5 тыс. были заблокированы во втором полугодии, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Особенно распространено такое явление в русскоязычном сегменте Интернета.

Среди наиболее популярных у скамеров схем в этом году эксперты выделяют сообщения на тему различных социальных выплат и связанных с COVID-19 (таких ресурсов было обнаружено около 15,6 тыс.); предложения, связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа еды (8,6 тыс.); опросы от имени якобы крупных компаний и брендов (6,5 тыс.).

СберБанк предупредил о звонках мошенников с использованием роботов-помощников Мошенники предлагает соединить жертву с фиктивной cлужбой безопасности.

Так, под предлогом скидки, выгодной акции или другого вознаграждения мошенники заманивают пользователя на фальшивую страницу. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести «закрепительный платеж» (порядка 300 рублей). В итоге никаких денег он не получает, а «комиссия» уходит злоумышленникам. В целом количество попыток переходов пользователей на скам-страницы в 2020 году уже превысило 44 млн.

Также заработать на пользователях злоумышленники активно пытались и с помощью телефонных звонков — в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.