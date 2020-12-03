Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о введении услуги финансового защитника для людей с ограниченными возможностями. С соответствующим предложением на встрече главы государства с представителями общественных организаций инвалидов в среду выступила председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, передает ТАСС.

«Предложения, касающиеся финансового защитника или финансового помощника, пожалуйста, оформите соответствующим образом и просто направьте в правительство и к нам в администрацию [президента РФ]. Мы обязательно это проработаем», — заверил Путин.

При этом он назвал важным аспектом гарантию соблюдения прав и безопасности людей с ограниченными возможностями при пользовании данной услугой, обеспечение безопасности при применении, например, факсимиле. «Нужно продумать вопросы, связанные с обеспечением безопасности», — подчеркнул глава государства.

Говоря о своей инициативе, Гурцкая пояснила, что в роли финансового защитника для инвалидов может выступать близкий человек или волонтер, действующий в режиме ограниченного финансового опекунства. Это значит, что такой помощник не сможет распоряжаться деньгами человека с ограниченными возможностями, но высказать второе мнение или подтвердить нетипичную операцию — это будет в его компетенции.

Также член ОП предложила использовать факсимиле или биометрические данные для тех, кому сложно самостоятельно ставить подпись в финансовых учреждениях. При этом она высоко оценила банковские сервисы, которые облегчают взаимодействие с финансовым учреждением для людей с ограничениями по здоровью.



«Что касается банков, мне очень приятно было услышать вашу оценку того, как работают наши финансовые учреждения, что они предоставляют людям с ограничениями по здоровью эти современные и легко применяемые сервисы. Это очень важно, — сказал Путин. — Я надеюсь, что практика, которую наши финансовые учреждения разрабатывают и применяют, может быть тиражирована и может применяться и в других сферах деятельности».