Финансовая онлайн-платформа Webbankir подключилась к Системе быстрых платежей (СБП), через которую теперь можно вернуть заем, ранее взятый на платформе, говорится в релизе компании.

Сделать перевод можно через личный кабинет заемщика в мобильном приложении компании или на сайте webbankir.com.

«Переводы физических лиц на сумму до 100 тысяч рублей осуществляются в СБП без комиссии. Это хорошее преимущество, которое может стимулировать россиян пользоваться системой. Однако в случае с Webbankir все комиссии за трансакции платформа берет на себя, то есть для клиентов они всегда абсолютно бесплатны, вне зависимости от того, какая платежная система используется», — прокомментировал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

При оплате через СБП нужно знать не только номер телефона, но и иметь доступ к мобильному устройству, а также к личному кабинету в мобильном банке. Это повышает защиту от мошеннических действий, уточнили в компании.