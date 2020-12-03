Для держателей карт Visa банка «Русский Стандарт» стал доступен сервис «Кошелек Pay», говорится в релизе финучреждения.

«Мобильное приложение «Кошелек» позволяет хранить банковские и дисконтные карты, а также подарочные сертификаты и купоны розничных магазинов. Благодаря этому пользователи всегда имеют под рукой все самое необходимое для удобного и выгодного шопинга. Новая опция позволит клиентам банка «Русский Стандарт» получать скидки при оплате товаров картой с помощью смартфона», — сказано в сообщении.



Воспользоваться сервисом сможет держатель карты Visa банка «Русский Стандарт». Пользователям необходимо установить бесплатное приложение «Кошелек», после чего зарегистрировать платежную карту.