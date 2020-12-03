Российские фондовые индексы разнонаправленно изменились по итогам основных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,84% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 3 162,67 пункта. Индекс РТС прибавил 0,3%, дойдя до отметки 1 339,41.

Акции «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 2,3%, «Полюса» — 1,03%, «Газпрома» — 0,63%, МТС — 0,47%, «Яндекса» — 0,36%, СберБанка — 0,05%. Котировки бумаг «Норильского никеля» в плюсе на 1,07%, Mail.ru — на 0,51%, Московской биржи — на 0,35%, «Магнита» — на 0,1%.



«К вечеру четверга российский рынок акций слегка корректируется. Пока тут нет места бурной фиксации прибыли, но, может быть, если внешняя конъюнктура будет способствовать, это в полной мере проявится в финале недели. Пока же легкие продажи и ноль поводов для движения», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон для российского рынка сегодня нейтральный. Ключевые индексы США держатся в боковом тренде на фоне ожиданий принятия базового пакета стимулов в конгрессе. Европа и Азия сегодня преимущественно в минусе. Рынки отходят от локальных максимумов, инвесторы фиксируют прибыль. В акциях развивающихся стран сохраняется растущая динамика: MSCI Emerging markets в плюсе на 1%», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Нефть вновь закрепилась выше 48 долларов. В моменте сегодня Brent стоил 48,5 доллара. Краткосрочный даунтренд сменился осторожным ростом, но перспектива прорыва к 50 долларам остается неясной. Переговоры ОПЕК+ по квотам, согласно ожиданиям рынка, завершатся сохранением статус-кво... В базовом сценарии мы закладываем до конца недели колебания в диапазоне 47—49 долларов», — указывает также эксперт.

