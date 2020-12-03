Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,39 рубля, что на 68 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,48 рубля (минус 40 копеек).

С начала торгов было проведено 65 тыс. операций с долларом на 3,3 млрд долларов и около 6,8 тыс. сделок с евро на 364 млн евро. Диапазоны по курсам составляли от 74,31 до 75,41 рубля за доллар и от 90,41 до 91,38 рубля за евро.



«На фоне стабилизации рынка энергоносителей поводом к росту рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня укрепились. В результате пара доллар/рубль ушла ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установила трехмесячные минимумы. В дальнейшем ожидаем попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 73—75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона может спровоцировать волну восстановления доллара. В частности, этому может поспособствовать снижение рынка энергоносителей на фоне результатов саммита ОПЕК+. В этом случае доллар попытается отыграть часть потерь и уровень 75 рублей», — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На мировой арене доллар выглядит слишком перепроданным, где-то здесь есть точка разворота, значит, она скоро проявится и в рублевых парах. Нужно соблюдать осторожность, фундаментальной силы рубля не прибавилось ни на грамм. Краткосрочно доллар может спуститься к 74 рублям, но вряд ли ниже», — прогнозирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

