Хамовнический суд Москвы в четверг отклонил иск бывшей жены экс-министра Михаила Абызова Екатерины Сиротенко о снятии ареста с ее имущества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом отказано в удовлетворении иска», — сказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Сиротенко просила снять арест с банковского счета, не уточнив объем средств на нем.

Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан в своем загородном доме в Подмосковье 26 марта 2019 года. 27 августа 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал его арест.



По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го, действия фигурантов дела квалифицированы по части 3 статьи 210 («Создание преступного сообщества») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (статья 289). Фигурантами уголовных дел, помимо Абызова, стали еще восемь человек.