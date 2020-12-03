Московская биржа с 21 декабря 2020 года допустит к вечерним торгам на фондовом рынке ценные бумаги Globaltrans и HeadHunter Group.

Как поясняется в сообщении площадки, допуск новых инструментов связан с включением с 18 декабря 2020 года указанных бумаг в базу расчета основных индексов Московской биржи — индекса Мосбиржи и индекса РТС.



Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года. На вечерних торгах инвесторы смогут совершать операции со 119 российскими и иностранными ценными бумагами, а также биржевыми фондами, включая все акции из основного индекса Мосбиржи.