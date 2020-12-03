Условия программы кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости упрощены. Об этом заявил 3 декабря министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе круглого стола по теме реализации кредитной программы «ФОТ 2.0». Изменения внесены 30 ноября в постановление правительства от 16 мая 2020 года № 696, уточняется в сообщении МЭР.

«На протяжении всего периода действия программы мы мониторили ее и обсуждали с бизнесом. В последнее время поступало много вопросов, в том числе по порядку списания. Мы собрали все замечания, отработали их и подготовили соответствующий проект постановления», — подчеркнул министр. «Все потенциальные разногласия трактуются в пользу бизнеса», — добавил Решетников.

Среди ключевых изменений в программе — упрощение процедуры мониторинга средней заработной платы, которая будет выплачиваться работникам заемщика в период с 1 декабря по 1 апреля 2021 года, поскольку от предпринимателей поступало много вопросов о порядке выполнения правила о необходимости выплаты минимальной заработной платы. Для этого устанавливается условие о необходимости выплаты заработной платы в соответствии с трудовым законодательством.

Также заемщикам предоставлена возможность уточнить численность занятых, сведения о которых были ранее направлены в Пенсионный фонд России. Пересмотреть решение банка можно будет не позднее 25 декабря 2020 года. Заемщики, переведенные банком на период погашения в связи с падением численности занятых, смогут представить уточненные сведения в ПФР и, как следствие, остаться в программе. Это позволит претендовать на списание кредита большему количеству предпринимателей, подчеркивают в МЭР.

Также решена проблема самых первых заемщиков по программе, которая была связана с особенностями представления отчетности по численности персонала и ее обновлением. Те предприниматели, которые обратились за кредитом до 25 июня 2020 года и у которых снизилась численность работников в мае по сравнению с апрелем более чем на 20%, смогут остаться в программе. Теперь мониторинг численности работников для них будет осуществляться по отношению к численности в мае, а не в апреле 2020 года, как это было ранее.

Глава ведомства подчеркнул, что на сегодняшний момент программа «ФОТ 2.0» стала одной из самых востребованных антикризисных мер. Льготные кредиты на возвращение бизнеса к работе после ограничений и сохранение занятости выдавались с июня. Как следует из сообщения МЭР, программа охватила оптовую и розничную торговлю (41%), гостиничный бизнес и общественное питание (11%), обрабатывающие производства (9%), здравоохранение и социальные услуги (4%), строительство (4%).



Напомним, в рамках программы кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника. Если предприятие сохранит 90% рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — половину.