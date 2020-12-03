Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу «справедливороссов», дающую право пользователям мобильной связи получать абонентские номера в собственность. Об этом говорится в проекте заключения Кабмина, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Инициативой предлагается дополнить закон «О связи» положением, согласно которому пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи.

Как отмечается в проекте заключения, законопроектом не определены порядок и форма уведомления абонентом оператора связи о передаче третьему лицу абонентского номера и правовые последствия ненаправления такого уведомления. Кроме того, из содержания документа неясно, может ли третье лицо, получившее абонентский номер, осуществить дальнейшую передачу (уступку) права пользования абонентским номером и кто несет ответственность при использовании переданного номера для совершения противоправных действий, указывает правительственная комиссия. «В связи с этим принятие закона может привести к неконтролируемому обороту абонентских номеров, в том числе в противоправных целях», — говорится в проекте отзыва.

По мнению Кабмина, положения законопроекта не согласуются с нормами закона «О связи» и утвержденными правительством РФ правилами распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи. «Используемые в законопроекте понятия «пользователь мобильной связи», «оператор мобильной связи» и «услуги мобильной связи» в законе не используются, при этом их содержание законопроектом не определяется, что может привести к трудностям в правоприменительной практике», — считает комиссия.

Помимо этого, по ее оценке, реализация предлагаемых изменений потребует дополнительного бюджетного финансирования, хотя в финансово-экономическом обосновании к инициативе соответствующие расчеты отсутствуют. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в Кабмине.



Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня депутатами фракции «Справедливая Россия» Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным.

