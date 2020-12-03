Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Эту информацию также подтвердили в Минэнерго Казахстана.

«Да, поддержали увеличение на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января увеличение будет на 0,5 миллиона баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке», — сказал источник. Следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале февраля, добавил другой источник. Таким образом, в январе страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,2 млн баррелей в сутки, а не на 7,7 млн баррелей в сутки, как до конца 2020 года.



«По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран — участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня», — подтверждается в сообщении пресс-службы Минэнерго Казахстана. «Также страны — участницы соглашения договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний начиная с января 2021 года для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений», — говорится в сообщении.