Подмосковные полицейские задержали супружескую пару из Казани по подозрению в краже денег с помощью сайта-двойника одного из российских банков. Об этом сообщили в четверг в МВД.

«Оперативниками Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из отдела МВД России по городскому округу Протвино и МВД по Республике Татарстан задержаны житель города Казани и его супруга, подозреваемые в краже», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники создали в Интернете сайт-двойник одного из российских кредитно-финансовых учреждений. Этот ресурс имел внешнее сходство с оригинальным сайтом. Клиенты банка полагали, что сайт настоящий, и вводили в специальные формы на нем реквизиты своих платежных карт. Узнав эту информацию, сообщники переводили денежные средства граждан на подконтрольные счета», — рассказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).

Полицейские установили и задержали подозреваемых по месту их проживания в Казани. В ходе обыска обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Мужчина заключен под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Имеются основания полагать, что фигуранты причастны к совершению аналогичных преступлений в Нижнем Новгороде, Уссурийске, Саратове, Новосибирске, а также в Республике Татарстан», — отметила Ирина Волк, уточнив, что предварительное расследование продолжается.



Название банка, чей дизайн был скопирован для создания мошеннического сайта, в сообщении МВД не уточняется.