«ВЭБ.РФ» закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-22, сообщается на сайте госкорпорации.

Срок погашения бумаг — через три года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 года с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд рублей. Общий спрос российских инвесторов превысил 40 млрд рублей. Это позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%.

Количество институциональных инвесторов в книге составило 37 компаний и банков.

«Данное размещение стало для «ВЭБ.РФ» максимальным по объему за последние два года. В целом мы удовлетворены результатами размещения. Наш выход на рынок вызвал высокий интерес его участников, мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных категорий инвесторов: банков, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц. Это позволило осуществить размещение без премии к уровню вторичного рынка», — отметил старший банкир ВЭБа Константин Вышковский.

«Выпуск получил широкую дистрибуцию — в сделке приняли участие все основные категории российских институциональных инвесторов, а также физические лица. Размещение объемом 25 миллиардов рублей при высокой диверсификации инвесторов является залогом формирования нового ликвидного бенчмарка для «ВЭБ.РФ» по своей кривой заимствований», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.

Помимо ГПБ организаторами размещения выступили БК «Регион», «ВТБ Капитал», Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, «Сбер КИБ» и Совкомбанк.



Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020 года.