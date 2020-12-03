В течение последних недель отклонения объемов входящих платежей от докризисных уровней в укрупненных группах отраслей оставались стабильными. Это, вероятно, указывает на околонулевую динамику экономики в IV квартале, отмечает Центробанк в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) на рабочей неделе с 23 по 27 ноября составило минус 0,9% после плюс 0,4% неделей ранее. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления составило плюс 1,7% (плюс 0,7% неделей ранее).

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, на отчетной неделе отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня составило минус 13% в среднем за четыре недели после минус 9,6% неделей ранее. Небольшое ухудшение динамики финансовых потоков в экспортных отраслях связано с увеличением отставания входящих поступлений в добыче сырой нефти и газа: на отчетной неделе оно составило минус 31,5% в среднем за четыре недели. В добыче угля отставание достигло минус 32,1% в среднем за четыре недели, что предположительно отражает влияние как эффекта снижения экспорта и поставок угля на внутренний рынок, так и сокращения в 2020 году инвестиций в угледобывающую отрасль в связи с падением цен на сырье, указывают в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, превышение объема входящих платежей над «нормальным» уровнем незначительно увеличилось — до плюс 5,1%. Поддержку потребительским отраслям оказали не только традиционные драйверы положительной динамики платежей в последние месяцы (розничная торговля, операции с недвижимым имуществом). Так, в автомобилестроении среднее за четыре недели превышение над «нормальным» уровнем достигло максимального значения за весь период наблюдений ЦБ с апреля текущего года — плюс 43,8%.

В отраслях инвестиционного спроса за рабочую неделю с 23 по 27 ноября объем входящих финансовых потоков оказался вблизи «нормального» уровня: отклонение составило минус 0,1% после минус 2,5% неделей ранее. Улучшение динамики сводного показателя было обусловлено существенным ростом положительного отклонения в строительстве инженерных сооружений: до плюс 11,8% с плюс 4,3% неделей ранее.

В отраслях государственного потребления четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня оставалось положительным, снизившись до плюс 9,1% с плюс 15,5% неделей ранее. Одним из драйверов положительного отклонения сводного показателя является здравоохранение: за отчетный период отклонение составило плюс 8,8% (после плюс 10,4% неделей ранее).

«Отраслевые финансовые потоки являются номинальными величинами, влияние на которые в течение заданного периода может оказывать в том числе накопленное изменение цен за указанный период. При этом с течением времени внутри заданного календарного года показатель отклонения, рассчитанный фактически из номинальных величин, демонстрирует некоторую тенденцию к росту относительного «нормального» периода. Последнее затрудняет прямое соотнесение динамики номинальных платежей с конкретными изменениями в динамике деловой активности в соответствующих отраслях в реальном выражении. Таким образом, наблюдаемая в настоящее время стабилизация отклонений платежей от «нормального» уровня, по нашему мнению, соотносится с околонулевым квартальным ростом экономики в IV квартале, на который сейчас указывают опережающие индикаторы», — говорится в обзоре ЦБ.



По мере постепенной нормализации эпидемической ситуации можно ожидать, что восстановительный рост экономики продолжится в начале 2021 года, полагает регулятор.