Шесть регионов получили более 51% (40,7 млрд рублей) от общей суммы третьего транша антикризисной поддержки из центра, пишут «Известия» . Это следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям. В целом объем этого пакета составил 80 млрд рублей. Наибольшие суммы федеральный центр перечислил в Московскую область (13,4 млрд рублей), Татарстан (8,7 млрд рублей), Кемеровскую область (5 млрд рублей), Башкортостан (4,9 млрд рублей), Коми (4,7 млрд рублей), а также в Пермский край (4 млрд рублей). Чуть меньше направили Оренбургской и Архангельской областям (3,1 и 2,8 млрд рублей соответственно), Краснодарскому краю и Челябинской области (по 2,6 млрд рублей), а также Иркутской области (2,5 млрд рублей).

Самые скромные переводы были сделаны в пользу Еврейской автономной области (21 млн рублей рублей), Ярославской и Костромской областей (16 и 14 млн рублей соответственно). Замыкает список получателей поддержки Забайкальский край, которому федеральные власти отвели лишь 6,9 млн рублей. Среди тех, кому не было оказано никакой финансовой поддержки в рамках третьего транша, оказались все регионы Северо-Кавказского федерального округа, Москва и Санкт-Петербург, Крым и Севастополь, Магаданская и Сахалинская области и другие.

Как сообщили в Минфине, средства распределялись по единой методике, которая обсуждалась с регионами и была одобрена консультативной комиссией Госсовета и правительственной комиссией по региональному развитию. Поддержка осуществлялась исходя из фактического снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на 1 ноября.

Госдума одобрила в первом чтении увеличение срока бюджетного кредита для региона РФ Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Как отметил аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, объем денег, выделенных на поддержку регионов во время пандемии, нацелен на точечные решения, шесть указанных субъектов получили наибольшие выплаты по третьему траншу, поскольку их доходы снизились сильнее всего по сравнению с другими регионами. У них не было больших остатков на счетах, как, например, у Москвы, Тюменской области и ЯНАО, которые тоже столкнулись с резким падением поступлений в казну, но не получили федеральной помощи. Костромской области и Забайкальскому краю перевели меньше всего средств, так как по итогам девяти месяцев у них был зафиксирован рост доходов, а регионы Северного Кавказа не получили третий транш поддержки из-за того, что почти все из них завершили аналогичный период с профицитом, добавил эксперт.